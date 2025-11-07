▲ Se aplicarán dosis contra influenza, covid-19, neumococo y sarampión en un horario de 9 a 15 horas del 10 al 14 de noviembre, informó la Ssa. Foto Roberto García Ortiz

De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 16

Del 10 al 14 de noviembre se instalará un megacentro de vacunación en el estacionamiento 3 acceso G del Estadio Olímpico Universitario, adonde podrá acudir la población en general a recibir las vacunas contra influenza, SARS-CoV-2 causante de covid-19, neumococo y sarampión, informó la Secretaría de Salud (Ssa).

La actividad, que tiene como lema “Protégete del frío y de las enfermedades”, se realizará en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y diversas instituciones del sector. Estará abierto en un horario de 9 a 15 horas.

Es de recordar que la campaña de vacunación contra las enfermedades respiratorias de la temporada invernal inició el pasado 13 de octubre, con la finalidad de anticiparse al periodo de mayor circulación de los virus que tienen el potencial de provocar cuadros graves e incluso la muerte, sobre todo en grupos vulnerables como los de niños, adultos mayores, personas que viven con enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, hipertensión arterial y otras que afectan el sistema de defensas del organismo, como los padecimientos autoinmunes (artritis reumatoide y lupus).