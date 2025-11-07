Política
Ver día anteriorViernes 7 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/07. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Instalarán megacentro de vacunación en el Estadio Olímpico de CU/
A nterior
S iguiente
 
Instalarán megacentro de vacunación en el Estadio Olímpico de CU
Foto
▲ Se aplicarán dosis contra influenza, covid-19, neumococo y sarampión en un horario de 9 a 15 horas del 10 al 14 de noviembre, informó la Ssa.Foto Roberto García Ortiz
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 16

Del 10 al 14 de noviembre se instalará un megacentro de vacunación en el estacionamiento 3 acceso G del Estadio Olímpico Universitario, adonde podrá acudir la población en general a recibir las vacunas contra influenza, SARS-CoV-2 causante de covid-19, neumococo y sarampión, informó la Secretaría de Salud (Ssa).

La actividad, que tiene como lema “Protégete del frío y de las enfermedades”, se realizará en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y diversas instituciones del sector. Estará abierto en un horario de 9 a 15 horas.

Es de recordar que la campaña de vacunación contra las enfermedades respiratorias de la temporada invernal inició el pasado 13 de octubre, con la finalidad de anticiparse al periodo de mayor circulación de los virus que tienen el potencial de provocar cuadros graves e incluso la muerte, sobre todo en grupos vulnerables como los de niños, adultos mayores, personas que viven con enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, hipertensión arterial y otras que afectan el sistema de defensas del organismo, como los padecimientos autoinmunes (artritis reumatoide y lupus).

La Ssa subrayó que las vacunas son seguras, gratuitas, efectivas y necesarias, y estarán disponibles para todo público. Recomendó a los asistentes llevar su Cartilla Nacional de Salud, pero si no la tienen, el personal de salud brindará orientación sobre las vacunas que correspondan a cada persona.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto