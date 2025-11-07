Ángeles Cruz Martínez

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 16

El cáncer gástrico es el sexto más frecuente en el país. Al año ocasiona alrededor de 7 mil muertes y más de la mitad de los casos se localizan en los intestinos, en la parte baja del estómago. De éstos, 90 por ciento está asociado a Helicobacter pylori, bacteria presente en 70 por ciento de la población en México, afirmaron directivos de la Asociación Mexicana de Gastroenterología (AMG).

Alejandra Noble Lugo, vicepresidenta del organismo, explicó que los síntomas clásicos de la dispepsia y gastritis son parecidos a los que provoca el tumor maligno, por lo que es indispensable que los afectados presten atención y no minimicen síntomas como dolor en la región alta del abdomen, acidez, ardor gástrico y sensación de hambre o vacío.

Otra manifestación es sentirse satisfecho o lleno al poco tiempo de haber iniciado el consumo de alimentos, así como náuseas.

En cuanto a la neoplasia, los datos de alarma que aparecen son pérdida de peso, sensación de llenura precoz, vómito persistente, anemia por deficiencia de hierro y hemorragia gastrointestinal.

La especialista resaltó que antes de que aparezcan estos problemas es posible detectar y erradicar la bacteria. Sólo con esta medida bajaría 80 por ciento de los casos de cáncer gástrico.

Destacó que si bien la prevalencia del padecimiento es de uno a 3 por ciento de la población, sólo por el Helicobacter pylori con el que vive 70 por ciento de las personas, el número de afectados es alto. Además, inciden otros factores de riesgo: consumo excesivo de alcohol, tabaquismo, ingesta de productos salados y ahumados, así como predisposición genética.