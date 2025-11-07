Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 12

Los diputados federales se perdieron el respeto y utilizaron el chisme como discurso y agravio. En una madrugada de delirio, durante la discusión en lo particular del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, se enfocaron al escándalo y no en el gasto público.

Cuando los priístas desplegaron la manta con la foto de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y el diputado Arturo Ávila Anaya en una playa, el coordinador Ricardo Monreal atribuyó el enojo del vocero de su bancada a que “defendió el honor de su pareja”.

Pero Ávila rechazó la relación.

Después del jaloneo entre diputados de Morena y PRI por la manta, Ávila se presentó en la sala de prensa para el control de daños. Negó, primero, haber amenazado a los priístas. Reconoció que sí les había enviado un mensaje central: “cuando se excede en los temas personales, hay un antes y un después”. Y eso, insistió, definitivamente no es una amenaza.

–Monreal se refirió a Luisa Alcalde como su pareja –le soltó un reportero.

–No, no, es un error, claramente. La cercanía… o seguramente hablaba de que somos pares.

–No, pareja.

–No, no dijo eso. O si dijo eso, seguramente es el calor de la noche. ¡Ya quisiera yo! Pero no, a ver, para dejarlo muy claro, agravia que siempre se metan en este tipo de cuestiones. La foto está sacada de contexto, es lo que menos preocupa. A mí no me preocupa realmente.