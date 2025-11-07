Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 11

Los centros de investigación que están bajo el control presupuestario de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) tienen un subejercicio de 17.2 por ciento hasta septiembre, mes al que se encuentran actualizados los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La mayoría de ese subejercicio en los pagos se centra en los gastos de operación –que van desde el alquiler de oficinas hasta las cuotas de agua, gas, Internet, luz y otros servicios–, y no en los servicios personales. Esto no quiere decir, de acuerdo con los informes, que no haya rezago en las remuneraciones de los servidores públicos dedicados a la investigación.

Los datos muestran que, en general, el gasto total pagado para la operación de los centros de investigación bajo la Secihti es de 82.8 por ciento de lo previsto entre enero y septiembre de este año.

Del total de los recursos, el gasto pagado para la operación de 25 centros de investigación bajo la Secihti es de apenas 55.4 por ciento de lo que estaba programado hasta septiembre y, a tres meses de que concluya el año, el rezago en el presupuesto anual es de 45.6 por ciento.

Si bien hay 26 instituciones y un fondo en este ramo, el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec) –un lastre presupuestal en la pasada administración– no cuenta con recursos en su avance de gasto para este año, pero sí reporta que aun sin presupuesto, devengó 79.6 millones de pesos.

En el resto, lo pagado para la operación de los institutos ha llevado a que, al menos de enero a septiembre, sólo el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica reporte un avance de 84.6 por ciento. De ahí en fuera, los subejercicios van en aumento.