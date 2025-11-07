Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 10
Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)-Ajusco que están en paro desde el 28 de octubre, reiteraron que cualquier mesa de diálogo con la rectora Rosa María Torres Hernández debe realizarse en las instalaciones de esa casa de estudios, y no en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, como propone la institución.
Luego de concluir una asamblea estudiantil, convocaron “a la rectora y a las autoridades de la UPN a que acudan a un diálogo abierto, público, transparente y resolutivo a las 14 horas de este viernes”, y enfatizaron que una de las condiciones es que “debe transmitirse en las redes institucionales de la universidad”.