Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 10

Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)-Ajusco que están en paro desde el 28 de octubre, reiteraron que cualquier mesa de diálogo con la rectora Rosa María Torres Hernández debe realizarse en las instalaciones de esa casa de estudios, y no en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, como propone la institución.