Política/En las universidades hay autonomía, pero la perpetuidad nunca es buena: Sheinbaum/
En las universidades hay autonomía, pero la perpetuidad nunca es buena: Sheinbaum
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 10

“Hay autonomía en las universidades estatales, sin embargo, nunca es buena la perpetuidad de ningún cargo, tiene que haber renovación”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras ser cuestionada sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero para, entre otros, ampliar la gestión del rector Javier Saldaña, quien va por su tercer periodo.

“Siempre es buena” la renovación, señaló, y recordó que hay distintas maneras para elegir a un rector: directamente por estudiantes y profesores, por juntas de gobierno, elecciones indirectas o consejos universitarios.

También insistió en su llamado a los rectores de universidades públicas sobre la austeridad republicana.

“Si bien hay autonomía, es muy importante que no se destinen los recursos a más burocracia, a parafernalias del poder que había antes, a gastos suntuarios, a tener oficinas de representación en el mundo entero.”

Puede ser que “tenga su objetivo, pero las actividades de una institución de educación superior son la enseñanza, la docencia, la investigación y la difusión, y ahí tienen que estar principalmente los recursos”.

También, añadió, “acercarse a los jóvenes, porque ha habido un divorcio entre autoridades y estudiantes”.

