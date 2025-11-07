Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 10

“Hay autonomía en las universidades estatales, sin embargo, nunca es buena la perpetuidad de ningún cargo, tiene que haber renovación”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras ser cuestionada sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero para, entre otros, ampliar la gestión del rector Javier Saldaña, quien va por su tercer periodo.

“Siempre es buena” la renovación, señaló, y recordó que hay distintas maneras para elegir a un rector: directamente por estudiantes y profesores, por juntas de gobierno, elecciones indirectas o consejos universitarios.

También insistió en su llamado a los rectores de universidades públicas sobre la austeridad republicana.