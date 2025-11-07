Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 8
El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió ayer al gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, para dialogar en torno a temas migratorios y comerciales, así como la Copa Mundial de Futbol 2026, que se celebrará en Norteamérica.
En la reunión también participó Tammy Snyder Murphy, esposa del gobernador y presidenta de la Junta Directiva del Comité Anfitrión NY/NJ para la Copa Mundial 2026.
En un comunicado, la cancillería indicó que los funcionarios dialogaron sobre temas migratorios y la atención a la comunidad mexicana por medio del consulado.
Memorándum de entendimiento
Para fortalecer la relación entre México y Nueva Jersey, se firmó el memorándum de entendimiento entre el consulado de México en New Brunswick y el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey.
Asimismo, ambos servidores públicos acordaron seguir fortaleciendo los lazos comerciales y de inversión entre México y dicho estado del noroeste.
También se abordaron asuntos que involucran la realización del próximo mundial de la FIFA, pues Nueva Jersey será sede de la final del campeonato.