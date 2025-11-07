Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 8

Los temas que abordarán la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su par francés, Emmanuel Macron, en su encuentro de hoy, incluyen la cooperación científica, cultural y económica, así como la renovación en 2026 del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea.

La agenda contempla una ceremonia de recibimiento y una reunión privada entre ambos, explicó ayer la Presidenta en su rueda de prensa en Palacio Nacional.

Sheinbaum detalló que en el encuentro participarán integrantes de su gabinete y la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez.

Destacó que la reunión con Macron busca fortalecer la relación bilateral y explorar nuevas formas de colaboración en temas estratégicos. “Vamos a hablar de relación económica, del acuerdo comercial que se renueva en 2026 con la Unión Europea y cómo va a participar Francia, esencialmente”, puntualizó.