El mandatario francés se reunirá hoy con la presidenta Sheinbaum
Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 8
Los temas que abordarán la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su par francés, Emmanuel Macron, en su encuentro de hoy, incluyen la cooperación científica, cultural y económica, así como la renovación en 2026 del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea.
La agenda contempla una ceremonia de recibimiento y una reunión privada entre ambos, explicó ayer la Presidenta en su rueda de prensa en Palacio Nacional.
Sheinbaum detalló que en el encuentro participarán integrantes de su gabinete y la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez.
Destacó que la reunión con Macron busca fortalecer la relación bilateral y explorar nuevas formas de colaboración en temas estratégicos. “Vamos a hablar de relación económica, del acuerdo comercial que se renueva en 2026 con la Unión Europea y cómo va a participar Francia, esencialmente”, puntualizó.
Recuperación de códices prehispánicos
José Alfonso Suárez del Real, asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia, adelantó que uno de los temas relevantes será el intercambio y restitución de códices prehispánicos, en el marco de las actividades por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia.
Dijo que el códice Azcatitlan podría ser restituido a México, mientras que el Borbónico, resguardado por la Asamblea Nacional francesa, seguirá un proceso legislativo que depende de la iniciativa sobre restitución de patrimonio cultural.