



Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 6

Por segundo día consecutivo, la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dialogó con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en tres encuentros distintos realizados por videoconferencia, en los que escucharon a representantes religiosos, así como las opiniones de al menos 25 presidentes municipales.

Por la tarde, conversaron con el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Héctor Mario Pérez, así como con obispos de Michoacán, “para sumar propuestas que fortalezcan las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual requiere las aportaciones de todos los sectores de la sociedad”. Asimismo, escucharon a representantes evangélicos, mormones y musulmanes en la entidad.

Rodríguez Velázquez lamentó el fallecimiento del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el fin de semana pasado, y enfatizó que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum se llevan a cabo estas reuniones para conocer con respeto y atención las inquietudes del sector religioso, a fin de sumar esfuerzos en la construcción de la paz.

Más diálogo con iglesias y presidentes municipales

Por medio de un comunicado, la encargada de la política interior del país reconoció la labor de las iglesias en la formación de valores y atención a personas en situación de vulnerabilidad.