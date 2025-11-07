Ernestp Martínez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 6

Morelia, Mich., Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario del municipio de Paracho, fue identificado como el autor material del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, informó ayer el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña.

Durante una transmisión en vivo, detalló que familiares del menor de edad reclamaron su cadáver la tarde del miércoles y reconocieron que éste se ausentó de su hogar una semana antes de perpetrar el crimen.

Torres Piña precisó que el cuerpo de Ubaldo dio positivo a pruebas toxicológicas, específicamente a metanfetamina, así como a la de rodizonato de sodio, que comprueba que fue quien disparó en siete ocasiones una pistola calibre .9 milímetros contra el edil.

Señaló que los avances de los actos de investigación e inteligencia han permitido determinar que en el asesinato de Manzo, de 40 años, participaron más de dos personas y que el homicidio se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada, pero no precisó a cuáles se refería.

En declaraciones hechas en días anteriores a medios de comunicación, Torres indicó que el arma se utilizó también en dos ataques cometidos en octubre pasado, en Uruapan, vinculados con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La noche del sábado anterior, Ubaldo Vidales logró burlar a los escoltas de Manzo para dispararle a quemarropa cuando se encontraba en el tradicional Festival de Velas, en la plaza principal de Uruapan, en la conmemoración de la Noche de Muertos; fue abatido por el equipo de seguridad del edil.

Ayer se cumplieron cinco días de movilizaciones en la entidad en memoria del alcalde uruapense con una marcha silenciosa en Morelia.