Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 4

Si bien la divulgación gráfica y digital de la agresión que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum no se encuadra con los tipos penales de ley Olimpia, porque no es contenido íntimo, “sí es difusión de material que daña la privacidad y la dignidad de la mandataria”, señaló Fernanda Medellín, vocera del Movimiento Ley Olimpia.

En tal sentido, destacó a La Jornada que es indispensable que los medios tradicionales y digitales “no sólo detengan la difusión del video, sino que también acepten su responsabilidad en la viralización del mismo, porque esto revictimiza a la Presidenta”.

Sanciones por daños a privacidad y dignidad

Consideró que la divulgación podría derivar en sanciones por daños a su privacidad y a la dignidad en el espacio digital, pero recordó que todos los delitos que tienen que ver con violencia digital se persiguen por querella, no por oficio, es decir, la parte acusadora debe llevar a proceso a la parte acusada, y de ahí se desmenuzan otros juicios.

De ser así, dijo, debería haber justicia reparativa, que implica “frenar su reproducción digital para enmendar colectivamente el daño que se le pudo haber hecho a ella o a cualquier otra víctima”, entre otros aspectos.