Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 4

Durante la clausura de un foro contra la violencia de género y laboral, ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aprovechó para condenar públicamente la “alta violencia hacia las mujeres” en el país, al recordar el acoso que sufrió el martes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por parte de un hombre en la vía pública.

“El foro que hoy estamos terminando, desafortunadamente, se inscribe en un contexto de alta violencia hacia ellas. Hace dos días, la Presidenta padeció una agresión de esta naturaleza, que es intolerable. Yo desde este espacio quiero expresarle mi solidaridad y también advertir con contundencia: no a la violencia contra las mujeres”, dijo en la sede de la Corte.

Aguilar Ortiz enfatizó que “cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el nivel de estudios, el cargo, la condición en que se encuentren las mujeres, no importa si es en el hogar, la calle o espacios públicos, tienen que vivir libres de agresiones”.