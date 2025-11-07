Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 31
Puerto Sudán., Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), grupo paramilitar sudanés que lleva más de dos años en guerra con el ejército regular, anunciaron ayer que aceptaron una propuesta de tregua humanitaria presentada por los mediadores.
“En respuesta a las aspiraciones e intereses del pueblo sudanés, las Fuerzas de Apoyo confirman su acuerdo para entrar en la tregua humanitaria propuesta por los países del Quad”, afirmaron en un comunicado, en referencia al grupo formado por Estados Unidos, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
“Las FAR esperan (...) iniciar conversaciones sobre los acuerdos para el cese de las hostilidades”, afirmó el comunicado publicado en su canal de Telegram, en el que se elogian los esfuerzos de los mediadores.
La administración pro ejército, con sede en Puerto Sudán, no reaccionó al anuncio.
Urge reducir violencia
Estados Unidos instó a ambas partes a alcanzar una tregua humanitaria “dada la urgencia inmediata de reducir la violencia y poner fin al sufrimiento del pueblo sudanés”, declaró un portavoz del Departamento de Estado.
El jefe del ejército sudanés, Abdel Fatah Al Burhan, afirmó previamente que sus fuerzas seguían “derrotando al enemigo y garantizando la seguridad del Estado hasta sus fronteras”.
El gobierno indicó el martes que tenía intención de continuar la guerra, tras una reunión sobre la propuesta de Washington.
Un alto funcionario saudita declaró ayer que el plan de los mediadores contempla una “tregua humanitaria de tres meses en todo Sudán”.
Durante el alto el fuego se realizarán esfuerzos para reunir a las FAR y al ejército para negociar un acuerdo de paz permanente, añadió, sin dar detalles.
El conflicto entre el ejército y los paramilitares, que estalló en 2023, ha dejado decenas de miles de muertos y casi 12 millones de desplazados, según la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Imágenes satelitales analizadas por la Universidad de Yale detectaron actividad “compatible con fosas comunes” en la ciudad de El Fasher, tomada por paramilitares, más de una semana después de que se denunciaran asesinatos en masa.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas anunció que la próxima semana celebrará una sesión urgente sobre la situación en El Fasher.