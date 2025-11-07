Afp

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 31

Puerto Sudán., Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), grupo paramilitar sudanés que lleva más de dos años en guerra con el ejército regular, anunciaron ayer que aceptaron una propuesta de tregua humanitaria presentada por los mediadores.

“En respuesta a las aspiraciones e intereses del pueblo sudanés, las Fuerzas de Apoyo confirman su acuerdo para entrar en la tregua humanitaria propuesta por los países del Quad”, afirmaron en un comunicado, en referencia al grupo formado por Estados Unidos, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

“Las FAR esperan (...) iniciar conversaciones sobre los acuerdos para el cese de las hostilidades”, afirmó el comunicado publicado en su canal de Telegram, en el que se elogian los esfuerzos de los mediadores.

La administración pro ejército, con sede en Puerto Sudán, no reaccionó al anuncio.

Urge reducir violencia

Estados Unidos instó a ambas partes a alcanzar una tregua humanitaria “dada la urgencia inmediata de reducir la violencia y poner fin al sufrimiento del pueblo sudanés”, declaró un portavoz del Departamento de Estado.

El jefe del ejército sudanés, Abdel Fatah Al Burhan, afirmó previamente que sus fuerzas seguían “derrotando al enemigo y garantizando la seguridad del Estado hasta sus fronteras”.