René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 33

Chalco, Méx., La jueza Karen Reyes Guadarrama rechazó otorgar la prisión domiciliaria a Carlota N, septuagenaria bajo proceso por el delito de homicidio, a pesar de su edad y sus padecimientos crónico-degenerativos, con el argumento de que podría darse a la fuga y porque no se acreditó el parentesco del propietario de la casa de arraigo con la imputada.

Carlota N, de 73 años y con diabetes, permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el penal de Chalco por el asesinato de dos personas que invadieron la vivienda de una de sus hijas en abril pasado.

La audiencia, que duró seis horas, se realizó en los juzgados del penal estatal, donde se dio un debate entre la defensa y la Fiscalía estatal, quien argumentó el riesgo de evasión.

Lo anterior pese a que sus abogados presentaron más de 70 evidencias para demostrar que la adulta mayor padece diabetes tipo 2 y ha tenido complicaciones de salud a partir de su reclusión.

La jueza escuchó los alegatos de las partes y determinó que no podía garantizarse el arraigo porque uno de los peticionarios no pudo comprobar el parentesco legal con la acusada y la vivienda en el caso no es de un familiar directo de la mujer de la tercera edad.

Y es que se presentó como prueba el acta de nacimiento de Odín, uno de los hijos de Carlota, pero el documento no llevaba el nombre completo de la madre.

“No se puede dar el arraigo en una vivienda que no es de su descendiente directo”, concluyó Reyes Guadarrama.

Al salir de la audiencia, Arturo Santana Alfaro, otro hijo de la mujer, lamentó la decisión de la juzgadora y consideró que se ha generado una cortina de humo en contra de su familia.

“Se vulneran los derechos por línea gubernamental, pero seguiremos por la vía legal hasta lograr el cambio de medida cautelar”, adelantó. “Es lamentable para mi madre, aunque su estado de salud estuvo totalmente acreditado y no sé qué quería la juez.”