Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 23

Desde la Mañanera del Pueblo, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) invitó ayer a participar en El Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre. Se prevé que esta temporada de ventas genere una derrama económica de más de 200 mil millones de pesos, es decir, 15.7 por ciento más que en 2024.

El presidente del organismo, Octavio de la Torre, indicó que más de 200 mil negocios y empresas se registraron para lo que llamó “la fiesta comercial más importante del año”.

Añadió que “lo importante es que ese dinero se quede aquí, en nuestras colonias, con nuestra gente”.