Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 23
Desde la Mañanera del Pueblo, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) invitó ayer a participar en El Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre. Se prevé que esta temporada de ventas genere una derrama económica de más de 200 mil millones de pesos, es decir, 15.7 por ciento más que en 2024.
El presidente del organismo, Octavio de la Torre, indicó que más de 200 mil negocios y empresas se registraron para lo que llamó “la fiesta comercial más importante del año”.
Añadió que “lo importante es que ese dinero se quede aquí, en nuestras colonias, con nuestra gente”.
La Lotería Nacional se sumará con un billete conmemorativo por los 15 años de esta iniciativa.
Además, el 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) , con una bolsa de premios de 500 millones de pesos, en el cual participan sólo los comercios registrados y los consumidores que realicen compras en esos establecimientos.
Concanaco-Servytur tendrá disponible a partir del 13 de noviembre una aplicación en la cual los usuarios podrán consultar promociones verificadas y ubicar negocios participantes para garantizar que sus compras se realicen en establecimientos formales y registrados.