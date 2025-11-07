Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 5
París. La conocida escritora canadiense Margaret Atwood publicó ayer su autobiografía, en la que repasa su infancia, sus combates feministas y el inmenso éxito de su novela El cuento de la criada.
“Atravieso el tiempo que pasa y, cuando escribo, el tiempo que pasa me atraviesa”, afirma Atwood, de 85 años, al introducir Libro de mis vidas: Como unas memorias (The book of lives), publicado simultáneamente en varios países.
La autora no oculta que a veces le falla la memoria. “Los recuerdos pueden ser precisos, pero fantasiosos”, escribe.
El libro, de unas 700 páginas, relata una vida repleta de acontecimientos, marcada por la publicación de medio centenar de novelas, ensayos y poemarios. La escritora, traducida a numerosos idiomas, cuenta con prestigiosos premios, entre ellos el Booker Prize británico.
Al final de su autobiografía, Atwood, reconocida activista, dice que teme que termine “la época optimista” que conoció, “porque el autoritarismo avanza, incluso en el sur de la frontera canadiense”, en referencia a Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.
Publicado en 1985, El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale) es considerado un libro profético, sobre todo después de convertirse en éxito mundial tras ser adaptado a serie en 2017.
Esta distopía describe un Estados Unidos transformado en dictadura patriarcal, Gilead, donde las mujeres, aún fértiles, a pesar de los estragos de la contaminación, se convierten en esclavas sexuales al servicio de familias estériles.
El traje de las “criadas”, con capas rojas y cofias blancas, se impuso como símbolo de la oposición a Trump, especialmente durante su primer mandato.
“Es cierto que esta obra ha aterrorizado y estremecido a generaciones de jóvenes lectores”, reconoce la novelista en sus memorias. Esperó más de tres décadas antes escribir una secuela, Los testamentos, en 2019.
La obra de Atwood está “profundamente arraigada en las preocupaciones actuales: la crisis climática, económica, social... Pero también tiene humor e intriga”, afirma Christine Evain, experta en la autora.
En sus memorias, la escritora, nacida en Ottawa el 18 de noviembre de 1939, relata con nostalgia su atípica juventud con sus padres; él, entomólogo, y ella, nutricionista.
De niña, disfrutó de gran libertad al crecer en medio de un bosque de Ontario, donde jugaba en una cabaña, lo cual estimuló su imaginación.
Atwood escribió sus primeros cuentos a los 6 años, fascinada por los relatos de los hermanos Grimm, y comenzó a ir a la escuela a los 11 años.