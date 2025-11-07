▲ Libro de mis vidas es el título de la nueva obra de la escritora canadiense. Aquí, en la entrega de los premios Glamour Mujeres del Año 2019. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 5

París. La conocida escritora canadiense Margaret Atwood publicó ayer su autobiografía, en la que repasa su infancia, sus combates feministas y el inmenso éxito de su novela El cuento de la criada.

“Atravieso el tiempo que pasa y, cuando escribo, el tiempo que pasa me atraviesa”, afirma Atwood, de 85 años, al introducir Libro de mis vidas: Como unas memorias (The book of lives), publicado simultáneamente en varios países.

La autora no oculta que a veces le falla la memoria. “Los recuerdos pueden ser precisos, pero fantasiosos”, escribe.

El libro, de unas 700 páginas, relata una vida repleta de acontecimientos, marcada por la publicación de medio centenar de novelas, ensayos y poemarios. La escritora, traducida a numerosos idiomas, cuenta con prestigiosos premios, entre ellos el Booker Prize británico.

Al final de su autobiografía, Atwood, reconocida activista, dice que teme que termine “la época optimista” que conoció, “porque el autoritarismo avanza, incluso en el sur de la frontera canadiense”, en referencia a Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

Publicado en 1985, El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale) es considerado un libro profético, sobre todo después de convertirse en éxito mundial tras ser adaptado a serie en 2017.