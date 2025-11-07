Xinhua

Representantes de las emblemáticas zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Teotihuacan participaron en el tercer Foro de Liangzhu, celebrado recientemente en China, donde México destacó por su experiencia en la gestión y conservación de sitios de valor universal excepcional, fortaleciendo los lazos de cooperación internacional en materia de patrimonio cultural.

La directora de la zona arqueológica, Gran Museo y Centro de Atención a Visitantes (Catvi) de Chichén Itzá, María Guadalupe Espinosa Rodríguez, dijo que su participación en el foro tuvo como objetivo compartir la experiencia mexicana en la gestión de un sitio arqueológico vivo, reconocido como patrimonio mundial desde 1988 y considerado el más visitado del continente americano.

“Nuestro compromiso es mantener viva su memoria sin comprometer su integridad. La clave está en la planeación integral y en la participación comunitaria como parte esencial del manejo del patrimonio”, indicó Espinosa Rodríguez.

Asimismo, explicó que administrar un sitio como Chichén Itzá implica equilibrar la conservación y la experiencia del visitante, de modo que el público aprecie su valor histórico y simbólico sin afectar la integridad de la zona.

Más de 60 países invitados

El importante foro, que se realizó del 18 al 20 de octubre en Hangzhou, China, reunió a más de 300 expertos invitados de 60 países para debatir temas claves como el valor contemporáneo de las civilizaciones antiguas, la protección de los sitios patrimoniales, la innovación en los museos y el papel del patrimonio mundial en las civilizaciones del futuro, compartiendo experiencias globales de conservación.