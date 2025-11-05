Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 17

La Secretaría de Salud reforzará este año la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano, que provoca cáncer cervicouterino, anunció su titular, David Kershenobich, quien destacó que se trata de una estrategia acorde con las políticas promovidas por las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud. Dijo que de 2024 a la fecha se han aplicado 2 millones de dosis y este año se pretenden administrar 2.5 millones.

Durante la conferencia presidencial, destacó que el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte en las mujeres, pero se puede eliminar, por lo que se pretende impulsar esta campaña entre niños y niñas de 11 años o que cursen quinto de primaria. Esta estrategia lo que persigue es que los niños y niñas que se vacunen ahora lleguen a la edad adulta sin tener ningún riesgo de desarrollar carcinoma.

A partir de este año incorporamos la vacunación a los niños, también de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizados, indicó el secretario.