Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 12

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) instaló la Comisión de Disciplina, que preside el magistrado Rufino H. León Tovar, quien señaló que el órgano jurisdiccional no actuará por presiones externas ni por intereses particulares, y que no debe ser visto como amenaza, sino como oportunidad de honrar la toga.

Dijo que la comisión representa el compromiso firme de transformar el sistema judicial desde dentro, con valores que la sociedad exige y merece: legalidad, transparencia, justicia y cero tolerancia a la corrupción e impunidad.

“Al Poder Judicial de la Federación le digo: este tribunal no es una amenaza, es una oportunidad para reafirmar el honor de la toga, para demostrar que la justicia puede y debe ser ejemplar; para demostrar que la justicia no busca castigar, sino corregir, prevenir y fortalecer, porque no puede haber justicia verdadera si quienes la imparten no son íntegros”.

Al instalar la Comisión de Disciplina (integrada también por la presidenta del TDJ, Celia Maya García, y el magistrado Bernardo Bátiz Vázquez), León Tovar reiteró que esta instancia será transparente, accesible y justa y cada proceso será llevado con apego a la ley, respetando los derechos de todas las partes, pero a la vez siendo empáticos con los reclamos de los justiciables.