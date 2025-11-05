Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 10

A tres semanas de que concluya el semestre en las facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), algunas terminarán en línea y otras “ya están regresando a la presencialidad, vamos a ver cómo cierra”, informó el rector Leonardo Lomelí tras agregar que esta semana “es clave para ver qué paros se levantan y cuáles clases siguen en línea”.

Ayer, alrededor de mediodía, alumnos de la Facultad de Química tomaron las instalaciones en rechazo al regreso presencial, pues el lunes el director, Carlos Amador, señaló que era necesario tener clases en la facultad porque las materias prácticas requieren efectuarse en los laboratorios.

Al respecto, Lomelí señaló que la situación se está normalizando, pero “sí hay que tener un diálogo especial con algunas facultades”, como la de Química, donde “hay estudiantes que todavía no quieren regresar a la presencialidad y habrá que dialogar con ellos y convencerlos de la importancia que tiene la parte práctica en sus carreras”.

En breve entrevista al término de la Primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior para la Transformación de México, en la Secretaría de Educación Pública (SEP), el rector de la UNAM comentó que los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur sí podrían regresar a clases presenciales el 18 de noviembre.

“El compromiso con los padres es que estarán todos los dispositivos de seguridad que acordamos con ellos”, apuntó y agregó que las adecuaciones para el ingreso avanzan en tiempo y forma como se estableció en los acuerdos con la comunidad universitaria de este plantel.