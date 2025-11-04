▲ Claudia Sheinbaum Pardo y la titular de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, ayer en Palacio Nacional. Foto Presidencia

Emir Olivares, Alexia Villaseñor, Alonso Urrutia y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 20

Los gobiernos de México y Estados Unidos no han llegado a un acuerdo para reabrir la frontera a la exportación de cabezas de ganado, a pesar de los esfuerzos para controlar la propagación del gusano barrenador.

Ayer, la secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), Brooke Rollins, realizó una misión de trabajo en México, donde se reunió con su homólogo, Julio Berdegué y, más tarde, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La visita de la funcionaria de la administración de Donald Trump se dio en medio de tensiones comerciales derivadas por el cierre fronterizo al ganado mexicano.

Después de esos encuentros, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que los dos titulares del ramo “constataron los significativos avances de la campaña conjunta contra el gusano barrenador del ganado y definieron las acciones que permitan la reapertura de la exportación”.

Sin embargo, la dependencia no profundizó sobre cuáles son los “avances” ni en las tareas para levantar la clausura a la entrada de ganado mexicano decretada en julio pasado por Washington.

Por la mañana, en su conferencia, la mandataria mexicana señaló que Rollins sostendría reuniones técnicas con Berdegué y otros funcionarios mexicanos del sector, y a la par “solicitó una reunión conmigo” en la que el tema central sería el cierre de la frontera por la plaga.

“Conocer de manera directa de su parte qué es lo que están planteando y, también de nuestra parte, decirle todo lo que hemos hecho y que consideramos que es importante que se abra la frontera para ellos y para nosotros”, declaró la jefa del Ejecutivo.