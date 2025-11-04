Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 14

En una sesión desarrollada a gritos e insultos, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, que el pleno discutirá desde mañana y donde todavía no se incluyen los recortes y reasignaciones.

Ayer, durante tres horas, las bancadas dejaron de lado las cifras y se enfocaron en acusaciones mutuas de la violencia en Michoacán y las culpas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Tanto así, que en medio de una discusión con los panistas, Vianey García (Morena) les espetó: “¡no seremos ni tantito de lo mierda que ustedes!”

A lo largo del debate, la bancada de Acción Nacional insistió en que desde 2018 Morena ha reducido el gasto para seguridad pública en estados y municipios, y sostuvo que para el próximo año habrá otra disminución de 10 mil millones de pesos para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

No obstante, el partido guinda precisó que se trata de los recursos que se reorientarán a la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de la reforma que devolvió al Ejército el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional.

El vicecoordinador morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar, explicó que el PEF 2026 “es responsable, con visión social y económica, y orientado a impulsar el crecimiento, el bienestar y el desarrollo regional equilibrado”. Detalló que sí hay incrementos en salud, infraestructura y seguridad, “pilares fundamentales del Estado de bienestar”.

Puso de ejemplo que la función de seguridad nacional concentra 138 mil 127.2 millones de pesos; los asuntos de orden público y seguridad interior –que incluye búsqueda de personas desaparecidas–, así como el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, prevención del delito y servicios de apoyo administrativo y jurídico tienen 64 mil 32.32 millones de pesos, con un incremento real de 16.7 por ciento.