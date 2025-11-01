Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 24

Varsovia. El Pentágono dio luz verde a la Casa Blanca para suministrar a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance tras evaluar que esto no afectaría negativamente las reservas estadunidenses, y dejó la decisión política final en manos del presidente Donald Trump.

Si bien ayer CNN difundió la noticia, el Estado Mayor Conjunto presentó a Washington su evaluación desde inicios de mes, justo antes de que Trump se reuniera con el mandatario ucranio, Volodymir Zelensky, indicaron funcionarios estadunidenses y europeos con conocimiento del tema.

En aquella ocasión, el magnate respondió a la petición de misiles de Zelensky con el argumento de que Estados Unidos tenía “muchos”, pero que también los necesitaba y no sabía si podría disponer de una cantidad para enviar a Kiev.

La evaluación del Pentágono infundió optimismo a los aliados europeos de Estados Unidos, quienes creen que ahora la administración Trump tiene menos excusas para no suministrar los proyectiles, de acuerdo con información del medio estadunidense.

Aunque el Pentágono “no tiene inquietudes sobre las reservas de misiles”, los funcionarios de defensa estadunidenses aún analizan cómo Ucrania entrenaría y desplegaría dichos misiles” y añadieron que aún quedan varios problemas operativos por resolver para que Kiev pueda utilizarlos eficazmente.

Intercepta Polonia un avión ruso sobre el mar Báltico

El comando operacional de las fuerzas armadas de Polonia afirmó que dos cazas de la fuerza aérea nacional interceptaron por tercera vez en esta semana un avión ruso en el espacio aéreo sobre el mar Báltico.