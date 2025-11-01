Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylberman, informó que en las pasadas siete semanas no se ha registrado ningún otro caso de sarampión, adicional a los seis que hubo en la entidad; de seguir así, el 23 de noviembre se declarará el cierre del brote de esta enfermedad.

Al comparecer ante el Congreso local con motivo de la glosa del primer Informe de gobierno, señaló que ninguno de los seis casos fue grave, ya que todos se recuperaron, y consideró relevante que ninguno ocasionó más contagios.

En entrevista, explicó que se recorrieron 25 manzanas a la redonda de los domicilios y centros de trabajo y escuelas donde hubo enfermos, pero no se detectaron contagios: “tenemos un nivel de inmunidad importante que con la campaña de vacunación que se realizó subió radicalmente”.

Precisó que se han aplicado 623 mil vacunas en escuelas, centros de salud, hospitales, kioscos, estaciones del Metro, terminales de autobuses y el aeropuerto.

En otro tema, dijo que la coordinación entre todas las instituciones de salud pública por medio del Comando Estatal Interinstitucional del Sector Salud permitió una respuesta articulada y oportuna ante la emergencia del 10 de septiembre tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa.