La Fiscalía General de Justicia (FGJ) ha realizado hasta el momento 11 peritajes en materia de sicología y medicina en el mismo número de menores de las 80 que fueron rescatadas el pasado miércoles del albergue infantil Casa de las Mercedes.

Fuentes allegadas a la investigación señalaron a este diario que continúan los análisis para determinar si existen otros casos de violación y trata, por las carpetas de investigación que se encuentran abiertas tras la agresión sexual en contra de una menor por parte de Aquiles N, hijo de la fundadora de la casa hogar, quien se encuentra vinculado a proceso por el delito de violación.

Agregaron que hasta concluir con los peritajes se podrá determinar si hubo otras agresiones por parte del indiciado y de Angélica N, quien llevaba a los menores hasta su morada para realizar labores de limpieza.

La tarde de ayer agentes de la Policía de Investigación acudieron de nueva cuenta al inmueble ubicado en Miguel E. Shultz, colonia San Rafael, para realizar una diligencia, refirieron las fuentes.

En tanto, la Casa de las Mercedes convocó a una conferencia de prensa la mañana de ayer; sin embargo, la cancelaron sin dar alguna explicación.

Incluso se les preguntó a las personas que aún siguen dentro del inmueble si la conferencia se realizaría, pero reiteraron que no y rechazaron responder más preguntas.