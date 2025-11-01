Avanzan peritajes
Lo ocurrido en ese albergue revela la vulnerabilidad en que se hallan niños y adolescentes, indica ONG
Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 29
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) ha realizado hasta el momento 11 peritajes en materia de sicología y medicina en el mismo número de menores de las 80 que fueron rescatadas el pasado miércoles del albergue infantil Casa de las Mercedes.
Fuentes allegadas a la investigación señalaron a este diario que continúan los análisis para determinar si existen otros casos de violación y trata, por las carpetas de investigación que se encuentran abiertas tras la agresión sexual en contra de una menor por parte de Aquiles N, hijo de la fundadora de la casa hogar, quien se encuentra vinculado a proceso por el delito de violación.
Agregaron que hasta concluir con los peritajes se podrá determinar si hubo otras agresiones por parte del indiciado y de Angélica N, quien llevaba a los menores hasta su morada para realizar labores de limpieza.
La tarde de ayer agentes de la Policía de Investigación acudieron de nueva cuenta al inmueble ubicado en Miguel E. Shultz, colonia San Rafael, para realizar una diligencia, refirieron las fuentes.
En tanto, la Casa de las Mercedes convocó a una conferencia de prensa la mañana de ayer; sin embargo, la cancelaron sin dar alguna explicación.
Incluso se les preguntó a las personas que aún siguen dentro del inmueble si la conferencia se realizaría, pero reiteraron que no y rechazaron responder más preguntas.
El pasado jueves las autoridades capitalinas señalaron que la menor agredida había denunciado los hechos en una carta que fue remitida al DIF.
Están en albergue del DIF
La fiscalía capitalina abrió una segunda carpeta de investigación por trata de personas, en su modalidad de explotación sexual, ya que la menor señaló que la trasladaban a ella y otras chicas a domicilios privados para realizar labores domésticas. Las menores fueron llevadas el pasado miércoles por la tarde a un lugar a cargo del DIF local.
En la carpeta por trata aparece señalada Ángela González, una de las hijas de la fundadora de la casa hogar, quien era la que llevaba a las menores a realizar los trabajos.
Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) expresó que esto muestra el “estado de vulnerabilidad” en el que se encuentran niñas, niños y adolescentes en México cuando “sus vidas se cosifican y mercantilizan, y no hay garantía a vivir una vida libre de violencia”.
En diversas ocasiones, la Redim ha llamado la atención para que existan políticas públicas que garanticen efectivamente el interés superior de la niñez, ante las continuas violaciones a los derechos humanos de infantes y adolescentes que viven institucionalizadas, bajo la protección especial del Estado, incluso en esquemas subrogados.