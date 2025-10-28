E

l libro que la semana pasada salió a la venta, de la autoría de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recupera una forma de narrar casi olvidada: el diario de viaje. Tras una breve y mesurada entrada autobiográfica, la doctora Sheinbaum cuenta, casi día por día, los meses de la transición. El diario empieza el 2 de junio de 2024, cuando el INE dio los resultados de la contundente victoria electoral que la Presidenta atribuye a tres elementos principales: “El primero: los logros del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la revolución de las conciencias que despertó en millones de personas. El segundo: que siempre defendí con claridad y convicción la necesidad de continuar y avanzar con el proyecto de transformación que la gente deseaba y respaldó. Y el tercero, aunque no menos importante, el tiempo de mujeres no fue sólo una consigna, sino parte de un reconocimiento de la sociedad y un empoderamiento real de las mujeres”.

Pero es el 10 de junio cuando realmente inicia lo que el libro quiere contar: ese día comieron juntos en Palacio Nacional Sheinbaum y AMLO, y acordaron impulsar la reforma judicial y recorrer juntos el país, uno para despedirse y la otra para agradecer, y a la vez tomar nota de los proyectos a concluir en el sexenio que pronto empezaría.

Y eso es lo que cuenta el diario: el viaje que marca un hecho único en la vida de México: “En el pasado (en la era priísta), el presidente electo solía marcar distancia de su antecesor, trazar un nuevo rumbo. Esta vez no fue así, no hacía falta. Porque formamos parte de un mismo proyecto de transformación”. El diario retrata al país y su belleza, también sus problemas, sus pendientes y, sobre todo, “la generosidad y el entusiasmo con los que la gente nos recibió en todas partes”.

La gira comenzó en Pasta de Conchos, emblemática mina de la Cuenca Carbonífera de Coahuila, donde se produjo un terrible accidente en 2006 cuya “gestión” evidenció la rapacidad de la empresa Grupo México y la insensibilidad y egoísmo de Vicente Fox y Humberto Moreira, a la sazón presidente de la República y gobernador de Coahuila, respectivamente. No voy a sintetizar lo que escribió Sheinbaum de ese emotivo día porque creo que tiene que leerse directamente. Sí apuntar lo enormemente simbólico del inicio de la gira. En agosto de 2025, se habían rescatado los cuerpos de 23 mineros.