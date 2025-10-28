E

l derrumbe del “socialismo realmente existente” en Europa del Este y la URSS fue un duro golpe para la izquierda mundial. El debate sobre la crisis de ese socialismo, años antes de que ocurriera, generó una fuerte división entre los que aceptaban que era el único que había podido construirse; los que consideraban como Bettelheim que era un capitalismo de Estado; los que, como los trotskistas, decían que era “un Estado obrero degenerado”; los que afirmaban que eran socialistas por su base económica, pero no por su superestructura (Adam Schaff), y quien decía que era una forma de transición no capitalista, pero tampoco socialista porque no existía una democracia radical (Sánchez Vázquez), entre otras posiciones.

Sobre esta temática publiqué en 1994 un libro titulado Más allá del derrumbe (Siglo XXI editores). Lo que habría que aceptar, a mi juicio, es que se conformó una burocracia que no fue capaz de lidiar con los problemas derivados de tener que atender todas las necesidades sociales, como su incapacidad de introducir las reformas necesarias. Con el derrumbe sobrevino una tremenda ofensiva mediática que la izquierda no pudo o no supo combatir y neutralizar, pero tampoco profundizó, como lo hicieron Luis Villoro o Norberto Bobbio, sobre los alcances y límites de la democracia liberal.

A pesar de todo, Cárdenas se presentó de nuevo como candidato a la presidencia en 1994 y perdió frente a Ernesto Zedillo. A pesar de ello, logró un triunfo electoral como jefe de Gobierno de la capital en 1997, triunfo que fue producto, por un lado, de la corrupción del partido oficial y, por otro, de que la capital ha sido escenario de las grandes luchas por la nación. Este triunfo animó a Cárdenas para presentar de nuevo su candidatura en el 2000, habiendo sido rechazado nuevamente por la estructura de poder neoliberal.

Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador logró acceder a la jefatura del DF en ese año, obteniendo una gran aprobación pública y sorteando la fuerte ofensiva de la derecha, que buscaba evitar, a toda costa, que se presentara como candidato a las elecciones presidenciales de 2006. En esta ocasión y la siguiente en 2012, tampoco el grupo en el poder le permitió acceder a la presidencia. AMLO había fundado, el 2 de octubre de 2011, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante la descomposición del PRD. Por cierto, ese partido fue creado por Cárdenas y su grupo mediante una coalición de fuerzas de izquierda y derecha pero, en lugar de lograr una unificación, se dividió en “tribus”, que se distribuyeron los espacios de poder que se habían logrado y finalmente expulsaron a su fundador en 2014. ¿Qué pasó aquí con la izquierda socialista? Fue desbordada por el pragmatismo.