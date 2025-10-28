De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 15

El gabinete de seguridad de Sonora anunció ayer la captura de Miguel Ángel N, probable integrante de un grupo delictivo y presunto responsable de colocar nueve narcomantas en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con el comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la entidad, Carlos Alberto Flores, la detención fue posible después de investigación, análisis de videos del C5 y cámaras particulares, que permitieron trazar la ruta del implicado desde el lugar de la colocación de una de las nueve mantas, hasta donde se ocultó.