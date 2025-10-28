Política
EU cancelará visas si ve “señales” de peligro: embajada
 
Periódico La Jornada
Martes 28 de octubre de 2025, p. 13

El gobierno de Estados Unidos cancelará, a discreción y sin necesidad de condena penal, cualquier visa cuando existan “señales” de que su titular participe en actividades delictivas, represente un riesgo a su seguridad nacional, haya indicios de involucramiento o apoyo a grupos terroristas o si permanece más tiempo del permitido en ese país, informó el vocero de la embajada en México, David Arizmendi. Por medio de un video en redes sociales, destacó que la suspensión será cuando existan esas razones sin importar si el titular es un particular o funcionario público de un gobierno, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas.

