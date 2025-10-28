De la redacción

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 12

La empresa Grupo Pochteca SAB de CV rechazó la información revelada por altos funcionarios de México y de Estados Unidos a La Jornada en la que se le ubica como “sospechosa” de tener vínculos con grupos de la delincuencia organizada para adquirir o desviar precursores químicos que se utilizan en la elaboración de drogas sintéticas.

En un documento de réplica a esos señalamientos, el director jurídico de la firma, Eugenio Fernando Ballesteros Cameroni, negó que su grupo empresarial participe en actividades delictivas.

Puntualizó que las fuentes que los acusaron probablemente se refieran a un asunto contra una de sus filiales que concluyó en su favor en mayo del año pasado. Y precisó que ninguna de sus subsidiarias vende, comercializa ni distribuye precursores químicos.

Ayer, este diario publicó información entregada por fuentes de alto nivel en la que señalaron a cuatro empresas mexicanas, entre ellas Grupo Pochteca, de “sospechosas” de adquirir, importar y distribuir precursores químicos entre algunos cárteles de las drogas. En los datos aportados, integrantes del gabinete de seguridad del gobierno de México indicaron que “hay una investigación” contra esa firma.