Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 12

Alrededor de 20 por ciento de los cigarros que se fuman en el país son producidos o comercializados por el crimen organizado, según estima un avance del estudio “La comercialización de los cigarrillos ilegales y semilegales en México”, elaborado en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México (Colmex).

A decir de Manuel Pérez, quien lleva a cabo una segunda fase de esta investigación, el consumo de los cigarros ilegales pasó de 8.5 por ciento en 2017 a 20.4 en 2023, porque han crecido en el mercado ilegal, debido a que no tiene controles sanitarios y es un negocio lucrativo.

“Es un fenómeno creciente y multimillonario, pero prácticamente desconocido y que pasa desapercibido”, señaló Pérez durante la presentación de este avance del estudio en el Colmex, tras aclarar que no sólo es en México, sino que se trata de un fenómeno global, pues uno de cada 5 cigarros que se consumen en América Latina es ilegal.