Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 6

Dentro de la serie de actos organizados por el Senado para conmemorar los 80 años de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), legisladores de distintos partidos destacaron el papel del organismo internacional para la resolución de controversias por la vía del multilateralismo, y ante el actual escenario internacional, la llamaron a reforzar esa vocación.

Al recordar que desde la fundaciónde la ONU México se ha comprometido con los principios de igualdad soberana de los estados, la solución pacífica de las controversias, la no intervención, la cooperación y la defensa de los derechos humanos, el senador Alejandro Murat (Morena) sostuvo que el país ha tenido voz activa en los debates globales: ha abogado por el desarme nuclear, la igualdad de género y el diálogo y la diplomacia preventiva.

“Hoy, frente al contexto internacional complejo y desafiante, esa vocación cobra renovado sentido”, recalcó el senador, quien apuntó que el impacto de la tecnología y las necesidades de un desarrollo sostenible, exigen respuestas multilaterales, solidarias y coordinadas.