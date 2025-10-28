Nestor Jiménez y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 5

En medio de las protestas a nivel nacional que realizaron productores de maíz en exigencia de precios justos para el grano, representantes de varias entidades rechazaron la oferta del gobierno de establecer el precio por tonelada a 6 mil 50 pesos, que ofreció el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, en una mesa de diálogo realizada en Gobernación.

La industria de tortilla y harina paga a los productores 5 mil 200 por tonelada a precio base, a lo que se suma la ayuda gubernamental de 850 pesos, pero no cubre la producción ni el traslado. Su demanda es lograr 7 mil 200 pesos por tonelada.

Molestos, los representantes de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Guanajuato rompieron la mesa al coincidir que esta propuesta sólo beneficia a la industria de la masa y la tortilla. Incluso, algunos productores que esperaban frente al Palacio de Cobián, tras escuchar el mensaje de sus compañeros intentaron ingresar sin éxito al inmueble y manifestaron que realizarán protestas y bloqueos carreteros en diversas entidades hasta lograr una respuesta que sí les resuelva. “Estamos aquí porque necesitamos un rescate para el campo, con este precio no hay ganancias”, aseguraron.