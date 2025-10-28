L

a tregua iba a terminar el próximo viernes (31 de octubre) y a partir del primer minuto de noviembre las exportaciones mexicanas tendrían que pagar un arancel de 30 por ciento. Esa fue la advertencia del presidente Trump. Sin embargo, la tregua ha sido ampliada por semanas a fin de dar tiempo y espacio para concluir las negociaciones que llevan a cabo los representantes de México y Estados Unidos. ¿Qué detuvo lo que parecía un descalabro para la economía nacional? El sábado anterior, la presidenta Sheinbaum habló por teléfono con su homólogo y la amenaza fue desactivada. Sólo abordaron el tema comercial. Nuevamente la seriedad, la sensatez y no permitir que las intemperancias de Trump le calienten la cabeza, condujeron a la mandataria mexicana a superar otra prueba. ¿Y cuándo finalizará la nueva tregua? Hablaron de semanas. Hasta que lleguen a un acuerdo conveniente para las dos naciones.

Suspende relaciones

Canadá enfrenta una situación distinta. Un video que muestra al presidente Reagan –un ícono del conservadurismo estadunidense– hablando en 1987 (sí, hace casi 40 años) en contra de la política de tarifas enfureció a Trump. En síntesis, Reagan dijo que funcionan por breve tiempo, pero a la larga causan cierre de empresas y desempleo. A los canadienses se les ocurrió reproducir su mensaje ahora que gobierna un presidente que ha hecho de las tarifas el eje de su política comercial. Resultado: Trump suspendió las negociaciones comerciales con Canadá, pero el primer ministro Carney no se subió al ring: “Estamos dispuestos a seguir avanzando cuando los estadunidenses estén listos para debatirlo”.

Fijan alto precio al maíz blanco

Como resultado de conversaciones en la Secretaría de Gobernación, con representantes de los productores de maíz del Bajío y de los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, se alcanzó un acuerdo que anunció el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán. 1) Fue implementado un precio de 6 mil 50 pesos por tonelada de maíz blanco. Es 25 por ciento superior al precio del mercado internacional. 2) Habrá líneas de crédito con una tasa de interés de 8.5 por ciento anual, más el apoyo de un seguro agropecuario. Los gobiernos estatales además publicarán su mecánica operativa de apoyo para completar el precio. Hay inconformes, exigen 7 mil 200 pesos por tonelada.