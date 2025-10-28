Afp

San José., Costa Rica pidió a Estados Unidos esclarecer las condiciones en las que permaneció detenido un migrante del país centroamericano que murió el domingo tras ser deportado en septiembre en estado grave. Randall Gamboa, de 52 años, fue detenido por las autoridades migratorias estadunidenses en diciembre de 2024 en buen estado de salud, según versiones de sus familiares a medios locales. Tras varios meses sin saber de su paradero, fue deportado en estado crítico el 3 de septiembre en un avión ambulancia. El domingo pasado falleció en un hospital del poblado sureño de Pérez Zeledón, adonde fue trasladado tras su expulsión. La cancillería costarricense señaló en un comunicado que realiza “todos los esfuerzos necesarios para esclarecer las circunstancias en que se produjo su detención y posterior traslado a Costa Rica”. Agregó que “ha solicitado información a Washington sobre lo sucedido en el caso de Gamboa”, incluido su historial médico, pero hasta el momento no ha recibido respuesta oficial.