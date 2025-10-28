The Independent

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 27

Air Force One., El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó ayer que se sometió a una resonancia magnética durante su reciente visita al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, pero se negó a dar detalles sobre el motivo de la exploración. La visita al centro de salud, el 10 de octubre, descrita por la Casa Blanca como una revisión anual de rutina, generó entre los periodistas preguntas sobre la salud del presidente, de 79 años, pues se conoció apenas seis meses después de un extenso examen físico. “Me la hice. Me hice una resonancia magnética. Estaba perfecto”, dijo Trump a los periodistas mientras volaba rumbo a Tokio, donde arranca su gira por varios países asiáticos. En otros temas, el magnate insistió en que no descarta postularse para un tercer mandato, a pesar de que la Constitución de Estados Unidos prohíbe más de dos periodos presidenciales, y que ya había adelantado el estratega derechista y ex asesor presidencial Steve Bannon, quien dijo que no les importa esa restricción.