Maduro acusa a Trinidad y Tobago de ser el portaviones del imperio
Reportan el vuelo de bombarderos del Pentágono frente a la costa del país sudamericano
Martes 28 de octubre de 2025, p. 24
Caracas. Venezuela informó este lunes que se desmantela una célula mercenaria en su territorio financiada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, que estaría vinculada a la planificación de un ataque de falsa bandera a un buque militar estadunidense estacionado en Trinidad y Tobago.
El objetivo de esta operación, que fue notificada por Caracas al gobierno trinitense, era culpar a la república bolivariana del ataque a la nave para justificar el inicio de un conflicto militar.
“Al gobierno de Trinidad le dimos todas las pruebas; a Estados Unidos ya no le damos ninguna información, la última vez que lo hicimos fue cuando el incidente de la embajada estadunidense en Caracas y lo que hicieron fue salir a proteger a los terroristas”, explicó el presidente Nicolás Maduro.
El mandatario precisó que el gobierno de Trinidad y Tobago “tomó nota de la información. Saben que esto es verdad”.
Detalló que entre el sábado en la noche y la madrugada del domingo fueron capturados mercenarios financiados por la CIA vinculados con el plan de “autoataque”. Lamentó que esta operación haya contado con la anuencia de la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, a quien llamó “alcahueta”.
Maduro relató que ya han sido descubiertas y desmanteladas tres operaciones terroristas preparadas por Estados Unidos. La primera fue el atentado frustrado que pretendía hacer estallar el monumento a la victoria soviética en la Gran Guerra Patria, en el sector Plaza Venezuela de Caracas. La segunda fue el plan para explotar una bomba en las instalaciones de la antigua embajada estadunidense. Y la tercera es este “autoataque” en Trinidad y Tobago que pretendía desatar una guerra contra Venezuela.
“Afortunadamente tenemos un buen equipo de inteligencia y contrainteligencia”, expresó el presidente. Agregó que, además de la fuerza armada y de la policía nacionales bolivarianas, el país cuenta con la cooperación de “muchos organismos internacionales”.
El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, informó que, además de las capturas realizadas el fin de semana, este lunes fueron detenidas tres personas más vinculadas al complot. Detalló que estas personas tenían en su poder “manuales de ejecución de la CIA”. Indicó que los capturados intentaron borrar información de sus teléfonos al momento de su detención, pero lo que los equipos de seguridad encontraron en los aparatos “es oro puro”, al aludir a información que vincula a la agencia estadunidense con sectores que “odian a Venezuela”.
Suspendida, la cooperación energética
Durante la transmisión de su programa semanal de televisión, Maduro confirmó el anuncio hecho más temprano por la vicepresidenta Delcy Rodríguez sobre la suspensión del convenio de cooperación energética que mantienen Venezuela y Trinidad y Tobago.
Maduro explicó que Trinidad “agotó sus reservas de gas” y Venezuela le ofreció un acuerdo de suministro con ventajas, según la línea de solidaridad con los pueblos del Caribe inaugurada por Hugo Chávez bajo el esquema de Petrocaribe.
Sin embargo, indicó que “ante la amenaza de la primera ministra de convertir a Trinidad y Tobago en el portaviones del imperio estadunidense contra Venezuela”, aprobó como medida cautelar suspender esa cooperación.
Según reportaron agencias de noticias internacionales, un par de bombarderos B-1 sobrevolaron aguas del Caribe frente a la costa de Venezuela el lunes. El origen de esta información son datos de seguimiento de vuelos provenientes del portal web Flightradar24.
Dichos datos muestran que los dos bombarderos, que despegaron de una base aérea en el estado de Dakota del Norte, en Estados Unidos, volaron de manera paralela a la costa venezolana antes de desaparecer de la vista.
Esta sería la tercera vez, siempre según información de portales web dedicados al tracking de vuelos, que unidades militares estadunidenses se aproximan a territorio venezolano. Otro bombardero B-1 habría pasado cerca de la costa venezolana la semana pasada y un par de B-52 lo habrían hecho la semana anterior.
El domingo llegó a Puerto España, capital trinitense, el buque destructor estadunidense Gravely, posiblemente el blanco del ataque de falsa bandera denunciado por Venezuela. Además, Washington ordenó al grupo de ataque del portaviones Gerald R. Ford que se dirija a América Latina para sumarse al contingente de la operación militar que mantiene en el Caribe y que supuestamente tiene como fin combatir el narcotráfico, aunque varios informes de medios estadunidenses han revelado que el objetivo final es lograr un “cambio de régimen” en Venezuela.
Mientras la Casa Blanca sube de tono sus amenazas al gobierno de Maduro, el presidente ruso, Vladimir Putin promulgó este lunes la ley que ratifica el Tratado de Asociación Estratégica entre Moscú y Caracas, que se firmó en la capital rusa el pasado 7 de mayo, informó Juan Pablo Duch, corresponsal de La Jornada en Moscú.