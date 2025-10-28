▲ El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, indicó que el plan de ataque con falsa bandera tenía la aprobación de la gobernante trinitaria. Foto Afp

Ángel Gómez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 24

Caracas. Venezuela informó este lunes que se desmantela una célula mercenaria en su territorio financiada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, que estaría vinculada a la planificación de un ataque de falsa bandera a un buque militar estadunidense estacionado en Trinidad y Tobago.

El objetivo de esta operación, que fue notificada por Caracas al gobierno trinitense, era culpar a la república bolivariana del ataque a la nave para justificar el inicio de un conflicto militar.

“Al gobierno de Trinidad le dimos todas las pruebas; a Estados Unidos ya no le damos ninguna información, la última vez que lo hicimos fue cuando el incidente de la embajada estadunidense en Caracas y lo que hicieron fue salir a proteger a los terroristas”, explicó el presidente Nicolás Maduro.

El mandatario precisó que el gobierno de Trinidad y Tobago “tomó nota de la información. Saben que esto es verdad”.

Detalló que entre el sábado en la noche y la madrugada del domingo fueron capturados mercenarios financiados por la CIA vinculados con el plan de “autoataque”. Lamentó que esta operación haya contado con la anuencia de la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, a quien llamó “alcahueta”.

Maduro relató que ya han sido descubiertas y desmanteladas tres operaciones terroristas preparadas por Estados Unidos. La primera fue el atentado frustrado que pretendía hacer estallar el monumento a la victoria soviética en la Gran Guerra Patria, en el sector Plaza Venezuela de Caracas. La segunda fue el plan para explotar una bomba en las instalaciones de la antigua embajada estadunidense. Y la tercera es este “autoataque” en Trinidad y Tobago que pretendía desatar una guerra contra Venezuela.

“Afortunadamente tenemos un buen equipo de inteligencia y contrainteligencia”, expresó el presidente. Agregó que, además de la fuerza armada y de la policía nacionales bolivarianas, el país cuenta con la cooperación de “muchos organismos internacionales”.

El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, informó que, además de las capturas realizadas el fin de semana, este lunes fueron detenidas tres personas más vinculadas al complot. Detalló que estas personas tenían en su poder “manuales de ejecución de la CIA”. Indicó que los capturados intentaron borrar información de sus teléfonos al momento de su detención, pero lo que los equipos de seguridad encontraron en los aparatos “es oro puro”, al aludir a información que vincula a la agencia estadunidense con sectores que “odian a Venezuela”.