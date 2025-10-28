Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 30

Oaxaca, Oax., Profesores de secundarias técnicas, pertenecientes a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), comenzaron este lunes bloqueos en la capital del estado, para demandar respuesta a los gobiernos federal y estatal de Salomón Jara Cruz, respecto del pago de horas extras que se les adeudan desde hace 10 años.

Advirtieron que las acciones de presión se incrementarán si no reciben una solución.

Rafael Vásquez Cortés, titular de la Secretaría de Trabajos y Conflictos de dicho nivel, explicó que el problema que se tiene, es que pese a que existió un recurso etiquetado desde 2023, para este rubro, las autoridades estatales y federales se “echan la bolita”, para dar una solución. En la actualidad deben 10 mil 133 horas a mil 383 maestros.

Detalló que “si bien la administración federal reconoció el problema, no hay presupuesto para cubrir los adeudos, pues anteriormente ya se había entregado el capital al gobierno de Jara Cruz para ese pago; no obstante, la administración del morenista dijo que regresó el dinero a la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que negó su titular, Mario Delgado, por lo que no se sabe qué hizo el estado con lo destinado para el pago de horas extras”.