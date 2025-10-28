Demandan pagos de horas extras desde 2015
Martes 28 de octubre de 2025, p. 30
Oaxaca, Oax., Profesores de secundarias técnicas, pertenecientes a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), comenzaron este lunes bloqueos en la capital del estado, para demandar respuesta a los gobiernos federal y estatal de Salomón Jara Cruz, respecto del pago de horas extras que se les adeudan desde hace 10 años.
Advirtieron que las acciones de presión se incrementarán si no reciben una solución.
Rafael Vásquez Cortés, titular de la Secretaría de Trabajos y Conflictos de dicho nivel, explicó que el problema que se tiene, es que pese a que existió un recurso etiquetado desde 2023, para este rubro, las autoridades estatales y federales se “echan la bolita”, para dar una solución. En la actualidad deben 10 mil 133 horas a mil 383 maestros.
Detalló que “si bien la administración federal reconoció el problema, no hay presupuesto para cubrir los adeudos, pues anteriormente ya se había entregado el capital al gobierno de Jara Cruz para ese pago; no obstante, la administración del morenista dijo que regresó el dinero a la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que negó su titular, Mario Delgado, por lo que no se sabe qué hizo el estado con lo destinado para el pago de horas extras”.
Denunció que ambos gobiernos se responsabilizan mutuamente, pero la SEP aclaró que al no haber más dinero para estos pagos, la única opción que hay es el hacer uso del presupuesto etiquetado para el 2026, lo cual dijo Vásquez Cortés es “inaceptable, pues se afectaría al sector educativo”.
Vásquez Cortés refirió que es increíble que ninguno de los gobiernos, tenga la disposición de solucionar esta problemática provocada por la reforma educativa, donde los docentes tuvieron que suplir vacantes en las que trabajan más de 35 horas y sólo reciben el pago de 10.
Por su parte, el director del Instituto Estatal de Educación Pública derivado Oaxaca, Emilio Monte-ro apuntó que esta demanda ha sido atendida y responsabilizó de los retrasos a los maestros, porque entregaron sus expedientes a destiempo.