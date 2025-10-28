▲ Integrantes de la Unión de Pescadores de la Laguna de Zumpango, en el estado de México, realizan la extracción manual del lirio en la orilla del embalse. Foto Silvia Chávez González

Martes 28 de octubre de 2025, p. 29

Zumpango, Méx., Lancheros preocupados por el avance del lirio acuático y para contribuir a la conservación de la vida lacustre en la laguna de Zumpango, ingresaron al embalse con herramientas de labranza a retirar manualmente la maleza que ha cubierto en 80 por ciento el espejo del lago, donde además se han formado enjambres de moscos que afectan a poblados ribereños.

“Sabemos que es una tarea abismal, que nunca le vamos a hacer nada, pero lo que se pueda, aquí estamos sacando, vea como están crecidas las matas que flotan en el agua”, comentaron.

Ayer, temprano iniciaron su labor en un punto de las más de mil 853 hectáreas, de las cuales se presume que al menos mil 482 tienen lirio fuera de control.

Con lazos y ganchos jalaron montones de plantas hasta la orilla del lago donde existen profundidades de hasta cuatro metros, y ya cerca, auxiliados con rastrillos y a mano extraen las matas que flotan en el agua y que ha alcanzado más de un metro de largo, en una faena que exige tener fuerza en ambos brazos.

Los montones son lanzados a la orilla del lago, ahí se secan y aunque la labor es ardua, en una zona amplia los pescadores han logrado mantener a raya el avance del lirio, y conservar limpio el espejo a donde ingresan con sus lanchas para pescar.

En septiembre anterior, el ayuntamiento de Zumpango recibió una máquina para extraer la planta; sin embargo, no ha entrado en operación. Un oficial cuida de la herramienta, para evitar que sea saqueada.

Esperan que empiece a operar máquina extractora

Después del anuncio de la llegada de la banda extractora, pobladores, comerciantes y lancheros esperan la entrada en operación de la máquina. Dijeron que confían en que la Comisión Nacional del Agua cuente con un proyecto de inversión para el rescate de la cuenca lacustre en el paquete fiscal del 2026.

En medio de enjambres de mosquitos, los integrantes de la Unión de Pescadores de la Laguna de Zumpango, quintan de forma manual el lirio, en una labor donde su acompañamiento oficial es una patrulla de la dirección de seguridad pública municipal, que los cuida.

Buscan que se convierta en un centro ecoturístico

Lancheros, habitantes de pueblos ribereños y comerciantes de antojitos, artesanías, de plantas de ornato, mantienen la esperanza de que algún día la Laguna de Zumpango se convierta en un centro ecoturístico, donde la economía familiar de habitantes de la región tenga una fuente de ingresos.