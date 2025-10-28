Clara Zepeda

Martes 28 de octubre de 2025

México deberá fortalecer su infraestructura y su estado de Derecho y profundizar la integración con sus socios comerciales para alcanzar su potencial de crecimiento; a la vez, necesita plantearse una consolidación fiscal más ambiciosa, centrada en reducir los altos niveles de informalidad y las fugas del impuesto al valor agregado (IVA), señaló el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su consulta periódica.

De acuerdo con la conclusión de la consulta del Artículo Cuarto de 2025 del FMI, la actividad económica de México ha sido débil desde mediados de 2024, ya que enfrentó limitaciones de capacidad, consolidación fiscal y una política monetaria restrictiva. Aunado a lo anterior, la incertidumbre por los aranceles estadunidenses erosionaron el consumo y la inversión.

Todo ello, comentó el FMI, provoca que la economía del país se mantenga débil, por lo que crecerá uno por ciento en 2025 y en 2026 tendrá una ligera mejoría. Los cambios drásticos en los flujos migratorios debido a las políticas de Estados Unidos podrían mermar aún más las remesas y afectar el consumo interno, explicó.

“La creciente aversión al riesgo global podría provocar salidas de capital y mayores costos de financiamiento. A mediano plazo, una consolidación fiscal insuficiente podría resultar en mayores costos de financiamiento que, a su vez, desalentarían la inversión”, detalló.