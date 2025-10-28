Reuters

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 22

San Francisco., Amazon planea recortar hasta 30 mil puestos de trabajo corporativos a partir de este martes, debido a que la empresa trabaja para reducir gastos y compensar el exceso de contratación durante el pico de demanda de la pandemia, según tres personas familiarizadas con el asunto.

La cifra representa un pequeño porcentaje de los 1.55 millones de empleados totales de la compañía; sin embargo, son casi 10 por ciento de los aproximadamente 350 mil trabajadores corporativos de la empresa.