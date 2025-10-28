Reuters

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 22

Washington. Más de 4 mil 300 vuelos sufrieron retrasos ayer en Estados Unidos, tras las más de ocho mil 800 postergaciones del domingo, porque aumentaban las ausencias de controladores aéreos en el vigesimoséptimo día de paralización parcial del gobierno federal.

En un comunicado, la Administración Federal de Aviación citó la escasez de personal que afecta a los vuelos en todo el sureste del territorio estadunidense y en el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey.