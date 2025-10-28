Economía
Cierre del gobierno genera caos aéreo en Estados Unidos
 
Periódico La Jornada
Martes 28 de octubre de 2025, p. 22

Washington. Más de 4 mil 300 vuelos sufrieron retrasos ayer en Estados Unidos, tras las más de ocho mil 800 postergaciones del domingo, porque aumentaban las ausencias de controladores aéreos en el vigesimoséptimo día de paralización parcial del gobierno federal.

En un comunicado, la Administración Federal de Aviación citó la escasez de personal que afecta a los vuelos en todo el sureste del territorio estadunidense y en el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey.

Alrededor de 13 mil controladores aéreos y 50 mil funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte deben trabajar sin sueldo tras el cierre de gobierno.

