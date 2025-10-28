▲ Los gobiernos de China y Malasia también alcanzaron un acuerdo de libre comercio en la reunión de la ASEAN, que se realiza en Kuala Lumpur. Foto Afp

Tokio. Estados Unidos y Japón firmaron durante la visita del presidente Donald Trump a Tokio un acuerdo para “garantizar” el suministro de minerales críticos y tierras raras, informó este martes la Casa Blanca.

El acuerdo se produce en momentos en que Washington intenta impulsar el acceso a esos elementos claves para industrias como la tecnología o la defensa, mientras China, su principal proveedor, ha endurecido las restricciones a su exportación.

El objetivo del pacto es “ayudar a ambos países a lograr la resiliencia y la seguridad de las cadenas de suministro”, según un comunicado del gobierno estadunidense.

Estados Unidos y Japón “identificarán conjuntamente proyectos de interés para abordar las deficiencias en las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, incluidos productos derivados como imanes permanentes, baterías, catalizadores y materiales ópticos”, se lee en el texto.

Este mes, Pekín anunció restricciones drásticas a la industria de las tierras raras, lo que llevó a Trump a amenazar con aplicar aranceles de 100 por ciento a los bienes chinos como represalia.

En su gira por Asia, el magnate republicano y el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, firmaron un acuerdo comercial que también impulsa el acceso de Estados Unidos a minerales críticos.