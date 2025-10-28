Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 22

Las bolsas de valores en el mundo rondaron máximos históricos ayer, impulsadas por los acuerdos preliminares entre Estados Unidos y China, antes de la reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping de este jueves.

El Nasdaq avanzó 1.86 por ciento, a 23 mil 637.46 puntos; el S&P 500 subió 1.23 puntos porcentuales, hasta 6 mil 875.14 enteros, mientras el Dow Jones ganó 0.71 y se ubicó en 47 mil 544.59 unidades, nuevos máximos históricos. Para el S&P 500 fue el 35 del año.

Los mercados accionarios estadunidenses, que ya venían de un récord por favorables datos de inflación, están a la expectativa de que Alphabet, Amazon, Apple, Meta y Microsoft den a conocer sus reportes financieros el miércoles y jueves, para definir la tendencia de la inteligencia artificial (IA).

Durante la jornada, destacó el nivel histórico que alcanzó el índice japonés Nikkei, al ganar 2.46 por ciento, hasta una cifra sin precedente, a 50 mil 512.32 unidades.

En México, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que por el momento “no hay ninguna situación en la que el 1º de noviembre llegue algún arancel especial”, los mercados mexicanos se mantuvieron operando de manera positiva, de la mano de los mercados internacionales.

El peso mexicano se apreció 0.24 por ciento, equivalente a 4.5 centavos frente a su similar estadunidense, para cerrar en 18.3961 unidades por dólar spot.

De acuerdo con datos del Banco de México (BdeM), el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.4150 unidades y un mínimo de 18.3630.