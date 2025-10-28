Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 21

La incertidumbre comercial en el mundo no ha frenado el comercio exterior de México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En septiembre de 2025, las exportaciones sumaron 56 mil 487.9 millones de dólares, un crecimiento anual de 13.8 por ciento; mientras, las importaciones acumulan un repunte de 15.2 por ciento en el año, lo que resulta en un saldo de 58 mil 887.5 millones de dólares.

El Inegi detalló que las exportaciones no petroleras aumentaron 14.8 por ciento, pero las petroleras cayeron 11.8 por ciento. En el rubro de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 12.4 por ciento a tasa anual y las destinadas al resto del mundo, 28.5 por ciento.

El valor de las exportaciones de productos manufacturados fue de 52 mil 370 millones de dólares, 15.7 por ciento mayor al registrado en septiembre de 2024, nivel cercano a máximos históricos, a pesar de la contracción de las ventas de vehículos.

Los avances más importantes se observaron en las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas (76.2 por ciento), productos de la industria minerometalúrgica (12.1 por ciento), equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (9.9 por ciento) y equipo profesional y científico (8.9 por ciento).

Por su parte, las exportaciones de productos de la industria automotriz registraron un descenso anual de 0.2 por ciento en el noveno mes del año, debido a un retroceso de 7.2 por ciento de las ventas canalizadas a Estados Unidos y de un alza de 51.2 por ciento de las dirigidas a otros mercados.

En cuanto a las exportaciones petroleras, éstas ascendieron a mil 667 millones de dólares. Este monto se conforma por mil 223 millones de ventas de petróleo crudo y 444 millones de exportaciones de otros productos petroleros.