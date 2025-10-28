▲ La directora de Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja Alor (derecha), compareció ayer ante la Comisión de Energía en el salón Verde de la Cámara de Diputados. La acompaña la legisladora morenista Rocío Adriana Abreu. Foto Luis Castillo

Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 20

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) logró la mejor eficiencia energética de América Latina y entre enero y agosto redujo en 5.37 millones de toneladas sus emisiones de dióxido de carbono respecto al periodo comparable del año pasado, aseguró Emilia Esther Calleja Alor, directora de la empresa.

“Esto habla de que no únicamente estamos ocupándonos de incluir energía limpia, sino que con las tecnologías que tenemos también estamos contribuyendo a una reducción de emisiones que a nivel latinoamericano, si no es que mundial, no se tiene. ¿Por qué? Porque estamos trabajando también en eficientar nuestro parque de generación actual”, manifestó al comparecer ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Detalló que en energías limpias, se podría alcanzar 38 por ciento de la matriz nacional de generación. Asimismo, se planea instalar infraestructura para almacenar alrededor de 2 mil 216 megavatios de electricidad a fin de garantizar la confiabilidad del suministro, con una creciente participación de tecnologías fotovoltaica y eólica.

La directora de CFE destacó las inversiones realizadas como parte del plan de expansión de ciclos combinados. La empresa invertirá 544 millones de pesos en la red nacional de transmisión para remplazar y modernizar equipos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Torreón, Coahuila, en el periodo 2026-2029.

Además, la compañía tiene programado invertir 344 millones de pesos en infraestructura, 24 millones en nuevas redes generales de distribución y 320 millones en modernización de instalaciones.