Es la más eficiente de AL, asegura su directora en la Cámara de Diputados
Martes 28 de octubre de 2025, p. 20
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) logró la mejor eficiencia energética de América Latina y entre enero y agosto redujo en 5.37 millones de toneladas sus emisiones de dióxido de carbono respecto al periodo comparable del año pasado, aseguró Emilia Esther Calleja Alor, directora de la empresa.
“Esto habla de que no únicamente estamos ocupándonos de incluir energía limpia, sino que con las tecnologías que tenemos también estamos contribuyendo a una reducción de emisiones que a nivel latinoamericano, si no es que mundial, no se tiene. ¿Por qué? Porque estamos trabajando también en eficientar nuestro parque de generación actual”, manifestó al comparecer ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Detalló que en energías limpias, se podría alcanzar 38 por ciento de la matriz nacional de generación. Asimismo, se planea instalar infraestructura para almacenar alrededor de 2 mil 216 megavatios de electricidad a fin de garantizar la confiabilidad del suministro, con una creciente participación de tecnologías fotovoltaica y eólica.
La directora de CFE destacó las inversiones realizadas como parte del plan de expansión de ciclos combinados. La empresa invertirá 544 millones de pesos en la red nacional de transmisión para remplazar y modernizar equipos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Torreón, Coahuila, en el periodo 2026-2029.
Además, la compañía tiene programado invertir 344 millones de pesos en infraestructura, 24 millones en nuevas redes generales de distribución y 320 millones en modernización de instalaciones.
Calleja Alor destacó que este año las hidroeléctricas han generado 16.4 gigavatios hora, más que los 13.2 alcanzados en 2024. “Además, con las obras terminadas, se ha reducido el consumo de combustóleo”, agregó.
Sostuvo que la CFE está capacitada para maniobrar con protocolos internacionales de alta seguridad ante fenómenos naturales que afecten el servicio.
Expuso que el pasado 23 de octubre la CFE logró el restablecimiento total del servicio a los usuarios afectados por lluvias e inundaciones en cinco estados de la República y continúa fortaleciendo su infraestructura y atendiendo reportes por interrupciones del servicio.
“En casi 96 horas la CFE, por medio del Sistema Nacional de Protección Civil, estuvo en plena coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud, Protección Civil, gobiernos estatales y municipales, liderados por la Presidenta, para dar atención a todas las contingencias”, comentó.
Al inicio de su comparecencia, Calleja Alor informó que al concluir 2025 estarán en operación cuatro nuevas plantas de generación y concluirá la repotenciación de tres hidroeléctricas.
Precisó que se trata de proyectos que se iniciaron en la administración anterior y su meta es modernizar y ampliar la capacidad. Además, entre octubre de 2024 y agosto de 2025 empezaron a operar centrales eléctricas de ciclo combinado.