Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 20

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una pérdida neta de 61 mil 242 millones de pesos durante el tercer trimestre, una disminución de 62 por ciento respecto al saldo negativo de 161 mil 455 millones de pesos que informó en el periodo comparable del año pasado, reveló ayer la empresa petrolera.

De acuerdo con el reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), este trimestre estuvo marcado por presiones en los precios internacionales del petróleo y por retos técnicos asociados con la maduración de campos estratégicos, lo que afectó los ingresos y la producción.

La disminución de sus pérdidas del tercer trimestre respecto al mismo periodo de 2024, explicó la compañía, se debe a un menor costo de ventas y el deterioro de activos fijos, lo que se suma a la influencia de la utilidad cambiaria, es decir, a un tipo de cambio más favorable en las exportaciones.

El reporte también detalla que el saldo total de sus deudas asciende a 100 mil 300 millones de dólares, un aumento de 2.7 por ciento frente al mismo periodo del año anterior.

Este incremento, explicó la petrolera, es consecuencia de que durante el periodo de referencia se llevaron a cabo acciones que buscan mejorar su posición de liquidez y mantener acceso a un financiamiento competitivo a fin de fortalecer la rentabilidad y el desarrollo de productos estratégicos.

En una conferencia telefónica para explicar los resultados de la compañía, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, informó que a finales de este año la principal compañía pública del país firmará sus primeros contratos mixtos con empresas privadas.