Martes 28 de octubre de 2025, p. a35
Ante el fallecimiento del aficionado de Cruz Azul, Rodrigo Mondragón, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó anoche en un comunicado que se brindó “toda la cooperación a las autoridades capitalinas” y externó sus condolencias a la familia por los hechos ocurridos el sábado después del partido entre el conjunto cementero y los Rayados de Monterrey, que se celebró en el estadio Olímpico Universitario.
“Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se brindó toda la cooperación a las autoridades capitalinas y se proporcionó la información requerida sobre este lamentable hecho que ha consternado a la comunidad universitaria, con el fin de facilitar el desarrollo de las indagatorias correspondientes. En este sentido, se recabó y se entregó la totalidad de la información videográfica solicitada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.”
De acuerdo a la necropsia practicada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses el domingo, Mondragón murió por asfixia causada por estrangulamiento.
La máxima casa de estudios “estará atenta al resultado de las investigaciones para llevar a cabo sus procedimientos internos y reitera su total disposición para coadyuvar con las autoridades competentes, refrendando su compromiso indeclinable con el esclarecimiento de los hechos y la justicia”.
El domingo, la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad de la UNAM, informó que solicitó la intervención de las autoridades capitalinas para deslindar responsabilidades del personal detuvo a Rodrigo. Hasta ayer, continúan detenidos cuatro involucrados.