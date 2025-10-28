De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. a35

Ante el fallecimiento del aficionado de Cruz Azul, Rodrigo Mondragón, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó anoche en un comunicado que se brindó “toda la cooperación a las autoridades capitalinas” y externó sus condolencias a la familia por los hechos ocurridos el sábado después del partido entre el conjunto cementero y los Rayados de Monterrey, que se celebró en el estadio Olímpico Universitario.

“Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se brindó toda la cooperación a las autoridades capitalinas y se proporcionó la información requerida sobre este lamentable hecho que ha consternado a la comunidad universitaria, con el fin de facilitar el desarrollo de las indagatorias correspondientes. En este sentido, se recabó y se entregó la totalidad de la información videográfica solicitada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.”