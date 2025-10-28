El sueño de un futbolista es ser campeón del orbe, dice
Martes 28 de octubre de 2025, p. a12
Miami. Lionel Messi dijo tener “todas las ganas” de liderar a Argentina en la defensa del título en el Mundial de 2026, pero no tomará la decisión definitiva sobre su participación hasta principios de año.
El astro albiceleste, de 38 años, mantuvo la incógnita durante una entrevista a la cadena NBC con motivo de su reciente renovación con el Inter Miami.
“La verdad es que sí es algo extraordinario poder estar en el Mundial. Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi selección, si estoy”, precisó Me-ssi en la charla emitida este lunes.
“Lo voy a valorar en el día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y ver si realmente puedo estar al 100 por ciento, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y luego tomar una decisión”, avanzó La Pulga en una de las pocas entrevistas que ha concedido desde su llegada a la liga estadunidense (MLS) en 2023.
Los equipos de la MLS, que acaban de iniciar sus playoffs, suelen comenzar la pretemporada en enero mientras el Mundial del próximo año está programado para celebrarse entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.
“Obviamente las ganas las tengo todas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular porque siempre es un sueño jugar con la selección, especialmente en competiciones oficiales”, argumentó.
“Era el sueño de mi vida”, dijo sobre el triunfo de la Albiceleste en la pasada cita de Qatar 2022. “También es verdad que era lo único que me faltaba a nivel profesional, porque había tenido la suerte de conseguirlo todo a nivel individual y a nivel de equipo con el Barcelona”.
“Creo es el sueño de todo jugador. Cuando le preguntas a un futbolista cuál es su sueño, es ser campeón del mundo”, remarcó.
Antes de arrancar los playoffs, en los que pugna por el primer título de liga de su historia, el Inter anunció el pasado jueves la continuidad de su capitán hasta el final de la temporada de 2028.
La ex estrella del Barcelona, máximo artillero de la fase regular de esta temporada, aseguró que no le resultó difícil firmar un contrato que lo mantendría compitiendo en Miami hasta los 41 años.
Sobre el esperado despegue del futbol en Estados Unidos, Messi consideró que “es posible”, pero que se necesitan “grandes cambios”.
El astro argentino también recordó cuáles han sido sus referentes en el deporte, comenzando por Diego Armando Maradona en el futbol.
“Obviamente para nosotros los argentinos, Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo”, expuso. “Diego trascendía cualquier cosa y creo que pasaba lo mismo con (Michael) Jordan”.
“También admiro mucho a los tenistas, a (Roger) Federer, Rafa (Nadal), (Novak) Djokovic. Los tres hicieron que la competición sea más mucho grande de lo que era. Compitiendo tanto tiempo por ser el mejor y estando tan cerca el uno con el otro hicieron todo más fantástico”, recordó.