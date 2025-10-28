Deportes
Tras 4 años de exilio, afganas juegan torneo de futbol
Foto
Foto Afp
 
Periódico La Jornada
Martes 28 de octubre de 2025, p. a11

Cuatro años después de que las jugadoras de la selección nacional femenina de Afganistán huyeran de su país en medio de la toma del poder por parte de los talibanes, varias de las integrantes del equipo representan nuevamente a su nación en un torneo de futbol, sólo que esta vez como refugiadas. El máximo rector del futbol está organizando un torneo amistoso denominado FIFA Unites: Women’s Series 2025 en Marruecos que incluye a la escuadra de refugiadas goleado 6-1 por las representantes de Chad, además de Libia y Túnez.

